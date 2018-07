Kassab deve arcar com metade do custo da Nova Luz

A estimativa de que a Prefeitura bancaria mais da metade do valor previsto na concessão urbanística do projeto Nova Luz levou a críticas. O vereador Chico Macena (PT) considerou o investimento público desproporcional. "É um absurdo a Prefeitura bancar R$ 600 milhões e a iniciativa privada os outros R$ 500 milhões. E a gente sabe também que não vai ficar só nisso, porque os valores das desapropriações estão subestimados. Vai virar uma guerra judicial", afirmou.

No relatório de viabilidade econômica é ressaltado que a Prefeitura deverá se dedicar a estudos para reduzir a contrapartida, como a reforma de prédios já existentes. Segundo o documento, o Nova Luz é considerado um projeto de alto risco por possíveis investidores, principalmente pela insegurança jurídica.

O secretário Miguel Bucalem ressaltou que a proposta apresentada ontem na Câmara não é definitiva e que está aberta a modificações. "Ainda não foi consolidada. O projeto será finalizado em maio." Questionada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano disse que os números ainda não são representativos. Os valores definitivos só serão apresentados quando o projeto urbanístico for concluído e as fases de implementação, detalhadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.