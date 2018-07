Kassab diz que se eleito não deixa cargo antes do fim do mandato O prefeito-candidato à reeleição na capital paulista, Gilberto Kassab (DEM), afirmou nesta terça-feira que não tem como objetivo deixar o cargo se vencer a eleição de domingo para disputar o governo do Estado, ocupado por seu aliado José Serra, tido como possível candidato à Presidência pelo PSDB. A declaração de Kassab mostra alinhamento com o presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), que disse na semana passada que o prefeito, favorito para vencer a disputa com a petista Marta Suplicy, deve ficar nos quatro anos do mandato na administração da maior cidade do país. "Não tenho nenhum projeto partidário que não seja ser um bom prefeito de São Paulo até o fim do mandato", disse Kassab a jornalistas, acompanhado do prefeito reeleito de Curitiba, Beto Richa (PSDB). "Se for reeleito, quero me dedicar nos próximos quatro anos à prefeitura de São Paulo. Esse é meu maior compromisso", acrescentou. DEM e PSDB são tradicionais aliados e devem seguir juntos para enfrentar o candidato do governo na sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010. Kassab foi vice-prefeito de Serra na eleição de 2004, e assumiu o cargo quando o tucano foi eleito governador de São Paulo, em 2006. O partido de Kassab encolherá bastante na administração de cidades no ano que vem. Com os resultados do primeiro turno, a sigla que deriva do antigo PFL viu seu número de prefeitos recuar de quase 800 para pouco menos de 500. O DEM disputa o segundo turno apenas em São Paulo, que pode ser a única capital administrada pelo partido nos próximos anos. Em sua propaganda, Marta chama a candidatura Kassab de "tábua da salvação" de uma sigla que foi "varrida do Brasil". Beto Richa, o popular prefeito de Curitiba, reeleito com mais de 70 por cento dos votos no primeiro turno, minimizou o enfraquecimento nacional do DEM e afirmou que o resultado em São Paulo "terá implicações nacionais" para 2010. "O Brasil inteiro está de olho nesta eleição. PSDB e DEM já possuem um grande afinamento e se vencermos aqui isso vai ter reflexos para todo o país no futuro próximo", comentou Richa. (Reportagem de Maurício Savarese)