Kassab e Marta trocam ataques finais em debate na TV Globo Os candidatos à prefeitura de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM) e Marta Suplicy (PT), voltaram a trocar ataques nesta sexta-feira, durante o último debate antes da votação de domingo. Poucos segundos depois de cumprimentar a adversária diante das câmaras da Rede Globo, o prefeito-candidato usou um trecho do livro do ex-vice da petista na administração municipal, Hélio Bicudo, para acusá-la de deixar "a cidade falida, quebrada" para a gestão seguinte. Marta repetiu que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Quando teve a chance de perguntar, a petista leu trechos de um documento que diz ser enviado pela prefeitura atual a pessoas prestes a serem despejadas de áreas de risco. "O senhor manda essa carta e cachorro em cima dessa gente. Essa é sua política", disse a Marta. Kassab replicou: "No seu governo, você teve ações em 19 favelas e eu estou fazendo em 99 favelas... não vou discutir um documento que não sei de onde veio". Líder nas pesquisas de intenção de voto, Kassab afirmou que a ex-prefeita tentava "fazer pegadinha" e mais tarde repetiu que Marta "nunca discordou" dos companheiros de partido envolvidos no esquema do mensalão, denunciado em 2005. "Eu me afastei do Pitta. Você nunca se afastou deles," atacou o prefeito. Os dois investiram na comparação de números de suas gestões, em especial nos setores de educação, saúde e habitação e repetiram as promessas feitas no horário eleitoral. O apresentador Chico Pinheiro chegou a chamar o atual prefeito de Geraldo, em uma aparente confusão com Geraldo Alckmin, candidato derrotado do PSDB à prefeitura e que dividiu a base do partido com Kassab. (Por Maurício Savarese)