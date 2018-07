Kassab é opção do partido ao governo de São Paulo; PSDB aposta em Alckmin

Mesmo as lideranças do partido que não escondem o desejo de disputar o governo admitem, internamente, que o cenário é completamente diferente das eleições municipais de 2008, quando Kassab e o tucano Alckmin foram adversários no primeiro turno. O DEM, naquele momento, tinha a máquina administrativa nas mãos e venceu com Kassab. Agora, é o PSDB que tem essa arma.

Mesmo assim, a tática, por enquanto, é deixar aberta a chance de Kassab ser candidato. A solução natural, num acordo com o PSDB, é indicar o vice-governador ou alguém para uma das duas vagas ao Senado. O ex-governador Orestes Quércia (PMDB) deve ficar com um dos postos.

Aliado do prefeito, o governador José Serra deu sinais de que não gostaria de ver divisão entre tucanos e democratas em São Paulo. Um raciocínio que leva em conta o desejo de ter um palanque forte numa provável disputa presidencial em 2010.

Em reuniões internas, setores do DEM discordam dessa tese. A classificam de um "falso dilema". Avaliam que uma candidatura de Kassab agregaria apoios que Alckmin não teria, como PP e PR. Serra teria, na verdade, dois palanques fortes em São Paulo, dizem os democratas.