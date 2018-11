Kassab e prefeito de NY plantam árvores no Ibirapuera Prefeitos de 17 cidades brasileiras e de outros países participaram hoje à tarde no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, de um trabalho coletivo ao ar livre: o plantio de árvores. A ação fez parte da abertura da C40, reunião de mais de 40 prefeitos e representantes de cidades do mundo todo para discussão de projetos e soluções ligados ao meio ambiente. A C40 ocorre a cada dois anos e está em sua quarta edição com a capital paulista como sede este ano.