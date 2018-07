Kassab inclui feriados judaicos e islâmicos A Prefeitura de São Paulo abonará até duas faltas por mês de praticantes do islamismo e do judaísmo durante o jejum do Ramadã, neste mês, e nos períodos de celebração do Yom Kippur e do Rosh Hashaná, em setembro. É a primeira vez que o município permite a inclusão de feriados que não estão no calendário cristão, seguido pelos órgãos públicos paulistas e na maior parte do País.