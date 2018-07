Kassab irá rever lei que regulamenta helipontos em SP

A Anac deve interditar entre hoje e sexta-feira 16 helipontos privados considerados irregulares pela Prefeitura de São Paulo. É a primeira ofensiva do órgão federal realizada com base na nova lei municipal para o funcionamento dos pontos de pouso e de decolagem dos 452 helicópteros registrados na capital paulista, cuja frota é a maior do mundo - Nova York, o segundo colocado, tem 445.

A maior parte dos pontos que serão interditados fica em prédios comerciais da Avenida Luís Carlos Berrini e no Itaim-Bibi, na zona sul, mas também constam na lista da Anac um edifício residencial de alto padrão do Morumbi, na zona sul, e o Hospital Alvorada, de Moema. A cidade tem 272 helipontos registrados pelo governo federal, dos quais só 85 possuem licença municipal para operar.