Kassab: lago da Aclimação deve receber água no sábado O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), afirmou hoje que o lago do Parque da Aclimação deve voltar a receber água no próximo sábado. O prefeito vistoriou o lago que foi esvaziado na tarde de segunda-feira após o rompimento da parte inferior do vertedouro - sistema hidráulico para regular o nível de água. No lago do parque, os índices mais altos de precipitação registrados nos últimos 40 anos provocaram aumento da pressão no sistema da águas pluviais e nos córregos que chegam ao local. Isto provocou o rompimento do extravasor do vertedouro, acidente que drenou toda a água do lago. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras irá providenciar o reparo do vertedouro, com a instalação de um duto de concreto, que permitirá o enchimento do lago e seu funcionamento normal. A expectativa é que até sábado este processo se inicie. Com o isolamento do lago, o parque pode ser reaberto já amanhã. Desta maneira, a Prefeitura seguirá com o cronograma de obras que, já em sua terceira etapa, irá recuperar o sistema de drenagem de todo o bairro e inclui a remoção de todo o lodo do lago, concluindo sua despoluição. Na bacia do Aricanduva, além das obras de ampliação do córrego Aricanduva, a administração municipal vai construir nove mini-piscinões (reservatórios), sendo que o primeiro já está sendo erguido na Praça Mário Cardone, localizada entre as ruas Caripunas e Tamaindé, no bairro do Aricanduva, divisa com o Carrão.