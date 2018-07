Kassab lamenta incidente no sambódromo de SP

Em entrevista coletiva, Kassab disse que a Prefeitura de São Paulo investiu R$ 23 milhões no carnaval deste ano. E, pelo contrato, está estabelecido que a segurança é de responsabilidade da liga das escolas de samba. Por conta do incidente, Kassab adiantou que a Prefeitura de São Paulo passará a assumir a segurança do evento. Inclusive, fará o esquema de segurança do desfile das campeãs deste ano.

O prefeito informou, ainda, que na semana que vem terá uma reunião com os representantes da liga das escolas de samba para redefinir o esquema do carnaval do ano que vem, principalmente sobre a segurança. Apesar do episódio, Kassab disse que o carnaval paulista tem evoluído. A escola Mocidade Alegre foi sagrada campeã de 2012, pois liderava no momento em que os atos de vandalismo interromperam a leitura das notas.