Kassab lança mutirão de limpeza para melhorar imagem

O dinheiro deve vir do crescimento de 30% na receita do IPTU, conseguido justamente com outra medida que atingiu a imagem do prefeito: o aumento do imposto para 1,8 milhão de paulistanos. A arrecadação entre janeiro e março foi de R$ 1,7 bilhão, contra R$ 1,3 bilhão no ano passado. Com os R$ 400 milhões de diferença, é possível recapear 933 dos 17 mil quilômetros de vias. "Fora o IPTU, o ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis) teve crescimento de 50%, comparados os primeiros trimestres de 2009 e 2010. A arrecadação mensal saltou de R$ 40 milhões para R$ 60 milhões. Isso nos permite retomar uma série de programas atingidos pela crise no ano passado", diz o secretário municipal de Finanças, Walter Aluísio.

O fluxo do caixa da Prefeitura dos últimos 20 dias mostra que a manutenção da cidade voltou a ter dinheiro. No caso da pavimentação, serão liberados R$ 15 milhões mensais até o fim do ano - 50% a mais que o investido em 2009. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.