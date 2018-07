Kassab libera circulação de caminhões no centro de SP SÃO PAULO - O prefeito Gilberto Kassab (PSD) liberou a volta da circulação de caminhões pelo centro expandido de São Paulo durante todo o dia. O decreto publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da Cidade permite que os chamados Veículos Urbano de Cargas (VUCs), com no máximo 6,30 metros de comprimento, rodem por vias importantes como Marginal do Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso d'Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Presidente Tancredo Neves, Rua das Juntas Provisórias, Avenida do Estado, Rua Dom Pedro II, Rua General Carneiro, Rua Doutor Itapura de Miranda, Rua da Cantareira, Rua Mauá, Avenida Tiradentes, Praça da Luz, Rua Prates, Rua Três Rios, Rua da Graça, Rua Silva Pinto, Rua dos Italianos, Rua Julio Conceição, segue pela margem da Linha Férrea da CPTM até o Viaduto Miguel Mofarrej, Avenida Mofarrej, Avenida Imperatriz Leopoldina e Avenida Queirós Filho. Segundo a Prefeitura, o tráfego de caminhões continua proibido nas seguintes vias: Rebouças, Paulista, São Luís, Prestes Maia, Nove de Julho, Santo Amaro e Cidade Jardim.