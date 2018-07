Kassab manda ONG conveniada divulgar dados na internet

Para acompanhar e checar as informações que serão publicadas no Portal de Transparência da Prefeitura, Kassab também criou a Comissão Municipal de Acesso à Informação, com representantes de seis secretarias, da Ouvidoria do Município e da Procuradoria-Geral do Município. Publicado ontem no Diário Oficial da Cidade, o decreto não exige a divulgação dos salários, mas ressalta que qualquer cidadão, com base na lei, poderá requerer dados que não estejam publicados. Se a informação estiver disponível, o acesso deverá ser imediato. Caso contrário, o prazo máximo é de um mês.

Todas as secretarias, subprefeituras, autarquias e demais órgãos públicos terão de oferecer um canal de atendimento à população para recebimento dos pedidos. A solicitação deverá ser feita exclusivamente, em formulário padronizado, por meio do portal (http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/acesso-a-informacao).

A determinação de Kassab veio dois anos após o governo publicar contratos e salários dos 147 mil servidores municipais. A falta de transparência e fiscalização sobre a produção das ONGs que recebem dinheiro da Prefeitura é apontada pelo Tribunal de Contas do Município desde 2009. Segundo o órgão, hoje existe pouco controle, por exemplo, para fiscalizar o repasse anual de R$ 3 bilhões para as OSs que administram 40% dos equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde. Durante a campanha, Fernando Haddad (PT) prometeu criar mecanismos mais eficientes de controle. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.