Kassab: Marta prejudicou estudantes com escola de lata O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, devolveu as críticas feitas pela sua adversária do PT, Marta Suplicy, hoje. Segundo a assessoria de imprensa da campanha de Kassab, o prefeito acabou com as escolas de lata "deixadas por Marta, que prejudicavam 75 mil estudantes", por meio da entrega dos Centros Educacionais Unificados (CEUs). "Os CEUs são entregues completos à população assim que ficam prontos, com as salas de aula, instalações culturais e esportivas. É desta forma que a atual gestão acabou com as salas de lata deixadas por Marta, que prejudicavam 75 mil estudantes", afirma a assessoria do prefeito. A campanha de Kassab aproveitou ainda para alfinetar a petista, acusando-a de atrasar o pagamento de salários de funcionários dos CEUs. De acordo com o comunicado, "os CEUs entregues nesta gestão funcionam efetivamente, diferentemente do período Marta, que deixou para a administração Serra-Kassab funcionários em greve por causa de atraso de seis meses nos salários". Marta rebateu hoje as críticas feitas por Kassab nos programas do horário eleitoral gratuito na TV. "As escolas de lata foram construídas todinhas na gestão do Pitta, da qual o Kassab era secretário do Planejamento, então me parece um pouco estranho ele fazer esse tipo de discurso", afirmou. "Ele planejou as escolas". De acordo com a candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), ela foi responsável em sua gestão pelo início da substituição das escolas de lata por escolas de alvenaria. "Se ele acabou, muito bom", ironizou.