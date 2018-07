Kassab paga R$ 223,4 mil para torneio de truco

O tucano também indicou que a Cuebla deveria organizar o evento. Não é a primeira vez no ano que a Secretaria Municipal de Esportes paga um evento que contempla emenda. No início de abril, a pasta liberou R$ 143,5 mil para realizar a Copa Universitária Paulista Aurelio Miguel, evento que promoveu o nome do vereador Aurelio Miguel (PR). Antes, em março, a secretaria já havia concedido, com base em duas emendas do vereador Dalton Silvano (PSDB), R$ 75 mil para a realização do Torneio de Aniversário de Cidade Tiradentes e outros R$ 25 mil para o Passeio Ciclístico Mirna Leandro de Castro.

Gadelha, Silvano e Miguel integram a base governista que ajudou a votar projetos do Executivo, como a concessão da Nova Luz e o pacote climático. A fatia reservada ontem ao evento do truco é maior do que a destinada, por exemplo, ao vôlei (R$ 186,5 mil), natação (R$ 13.866) e tênis (R$ 10 mil). Nenhuma competição de basquete, por exemplo, teve verba liberada. Segundo o secretário municipal de Esportes, Walter Feldman, o apoio ao truco se deve principalmente à ?abrangência da modalidade? e ao apoio do vereador Gadelha.

Feldman também afirma que o jogo se insere na modalidade ?jogos mentais?. A maior fatia, de R$ 792,79 mil, ficou com o Campeonato de Futebol Amador. ?Não incentivamos só os esportes clássicos. Temos o truco, que tem característica cultural. Quanto maior a abrangência das atividades esportivas, melhores opções tem a população?, disse. O governo disse também estar investindo em outros eventos, como torneios de tênis (R$ 373 mil em 2009), e eventos indicados por emendas passam pela mesma avaliação. A assessoria do vereador Gadelha informou que o torneio de truco reúne mais de 500 duplas e disse que o vereador, doente, não poderia falar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.