Kassab permite maior tráfego de caminhões aos sábados A Prefeitura de São Paulo aliviou as regras da proibição ao tráfego de caminhões nas Marginais do Tietê, do Pinheiros, na Radial Leste, na Avenida dos Bandeirantes e em outras 23 vias do chamado "minianel viário" da cidade. Parte dos caminhões poderá, agora, rodar aos sábados durante todo o dia. A nova regra já vale neste fim de semana.