Kassab presta solidariedade e oferece ajuda ao Japão

"O governo e o povo japonês sabem que podem contar com a cidade de São Paulo e com os brasileiros que moram na capital", disse Kassab, no consulado do Japão, ao assinar o livro de condolências em memória das vítimas da tragédia.

O prefeito falou em "fazer tudo o que estiver ao alcance da cidade de São Paulo" para levar conforto à população do país, que já registra 6.539 mortos e 10.354 desaparecidos. "Deixo meus sentimentos e espero que em breve possamos festejar a recuperação dessa nação tão amiga e tão exemplar", afirmou o prefeito, ao lado do cônsul-geral japonês Kazuaki Obe e do secretário municipal de Relações Exteriores, Alfredo Cotait Neto.

Na mensagem deixada no livro de condolências, Kassab escreveu: "Gostaria que o nosso querido país irmão, Japão, e todo seu povo soubessem que aqui no Brasil não mediremos esforços no campo do trabalho e das orações para levar conforto aos nossos irmãos japoneses e ajudar na recuperação desta nação tão querida e respeitada. Neste momento expresso os sentimentos de todos os paulistanos e de todos os brasileiros de todos os cantos do País".