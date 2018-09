Kassab proíbe cartazes eróticos nas ruas de SP Cartazes com fotos de mulheres nuas nas fachadas de casas de shows e em cinemas pornográficos estão com os dias contados em São Paulo. Estabelecimentos têm até 18 de julho para impedir que os anúncios sejam vistos em calçadas, de acordo com decreto do prefeito Gilberto Kassab (DEM) publicado ontem no Diário Oficial do Município.