Kassab promete rigor em apuração do caso Higienópolis

"O pedido (de apuração) começou por um pedido meu à corregedoria. Uma cidade com as dimensões de São Paulo, quando encontra irregularidades como esta, precisa ter uma apuração rigorosa", afirmou, após participar nesta manhã da Convenção Municipal do PV que ratifica o apoio da legenda ao pré-candidato do PSDB à Prefeitura paulistana, José Serra.

Questionado sobre outras denúncias de irregularidades semelhantes, Kassab disse que "se existirem, serão apuradas", por meio da Corregedoria e do Ministério Público.