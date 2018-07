Kassab quer o Miss Universo no calendário da cidade O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, disse, hoje, que pretende incluir o concurso de Miss Universo no calendário oficial da cidade. Segundo ele, o evento dá visibilidade ao município. O anúncio foi feito durante uma cerimônia de boas-vindas organizada para as 89 candidatas ao título, que também marcou o início da etapa final do concurso. A premiação acontece no dia 12 de setembro no Credicard Hall e celebra o 60º aniversário do Miss Universo.