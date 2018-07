Kassab quer vetar mudanças na Lei do Psiu O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, entrou ontem com uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) contra a nova lei que altera o Programa de Silêncio Urbano (Psiu). A lei número 15.133, uma proposta do vereador Carlos Apolinário (DEM), foi aprovada pela Câmara Municipal, e publicada no dia 16 no Diário Oficial.