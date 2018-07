Kassab recua e desfaz corte de varrição

O prefeito Gilberto Kassab (DEM) recuou ontem da decisão, tomada em agosto, de cortar 20% da verba repassada às cinco empresas de varrição e de 10% da coleta do lixo. Após avaliar que o aumento da sujeira nas ruas e novas demissões no setor poderiam acentuar o desgaste do prefeito junto à população, a cúpula do governo decidiu elevar os R$ 903 milhões previstos no ano para a limpeza pública de São Paulo. De imediato, foi desfeito o corte de R$ 3 milhões mensais da varrição.

A Secretaria Municipal de Serviços prevê, a partir de amanhã, a volta do repasse mensal de R$ 27,5 milhões, ante os R$ 24,5 milhões que seriam pagos às empresas entre agosto e dezembro - o que daria um corte de R$ 60 milhões nos R$ 330 milhões da cota anual. A elevação das verbas foi ratificada em negociações na sexta-feira e ontem, segundo o secretário municipal de Transportes e de Serviços, Alexandre de Moraes. O governo temia que as novas demissões (o aviso prévio de 1.300 dos 8.500 varredores venceria hoje) pudessem prejudicar ainda mais a varrição.

As empresas, contudo, não garantiram ontem a readmissão dos 568 varredores demitidos desde o corte das verbas. "É uma boa notícia o fim do corte, mas ainda não recebemos notificação oficial. Se for confirmado o fim do corte, as demissões podem ser revistas. Só fica mais difícil contratar quem já foi demitido, isso é praticamente impossível", argumentou Ariovaldo Caodaglio, presidente do Sindicato das Empresas de Varrição (Selur). O sindicato dos garis não comentou a mudança.

A revisão do repasse foi possível graças a um aumento de 3,5% na arrecadação de tributos como o IPTU e o ISS no terceiro trimestre, declarou Kassab. "Agora a verba vai passar dos R$ 903 milhões (para a limpeza urbana), muito provavelmente", afirmou o prefeito. Ao lado de Kassab, o secretário de Serviços afirmou que o teto da limpeza pública volta a ser de R$ 1,14 bilhão, valor estabelecido antes do corte no Orçamento, que reduziu as estimativas para 2009 de R$ 29 bilhões para R$ 25 bilhões. Moraes afirmou que, como contrapartida, não haverá o aumento anual, com base em reposição inflacionária medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cedido às empresas no final do ano, conforme o contrato de concessão do serviço prevê.

Moraes disse que o contrato com as empresas de varrição, em vigor desde 2006, vence no dia 3 de outubro.

SUPLEMENTAÇÃO

A limpeza pública é o primeiro setor da Prefeitura a readquirir a estimativa orçamentária apresentada antes do corte de R$ 4 bilhões que atingiu todos os setores do governo. Além do corte, o prefeito congelou outros R$ 4 bilhões no primeiro semestre de setores como Educação, Saúde, Transporte, Subprefeituras e Guarda Municipal.

A construção de hospitais, de novos corredores de ônibus e o recapeamento das ruas foram algumas das intervenções prejudicadas pelos congelamentos que, segundo o prefeito, foram necessários diante da redução de expectativas de arrecadação gerada pela crise financeira.

Segundo apurou a reportagem, até o governador José Serra (PSDB) chegou a comentar com o prefeito na semana passada que o corte na limpeza poderia ser muito prejudicial à sua imagem, já que a redução do serviço afetava diretamente a população e era um problema visível nas ruas.