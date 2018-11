Kassab recua e inspeção sobe para R$ 61,98 no dia 5

A liberação do reajuste aconteceu cinco dias após o governo municipal informar que o valor da tarifa ficaria congelado. A manutenção do preço seria temporária, até a conclusão da análise do estudo de reequilíbrio financeiro do contrato, informou em nota, no sábado, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Uma portaria publicada no Diário Oficial da Cidade também previa o preço inalterado no início de 2011.

Porém, em seguida à portaria, a Controlar, empresa responsável pelo programa de inspeção na capital, protocolou na segunda-feira um recurso administrativo contra o congelamento do valor. Ontem, em almoço com jornalistas em um restaurante no térreo do Edifício Copan, Kassab informou que o aumento pleiteado pela empresa foi liberado em caráter temporário. Disse que o estudo da Controlar com os cálculos para o reajuste deverá ser recebido pelo governo nos próximos dias.

O estudo será analisado e pode até resultar num decréscimo no valor de R$ 61,98, segundo argumentou o prefeito. Nesse caso, os motoristas que pagarem o valor reajustado em 9,8% poderão ter o reembolso da diferença. A Controlar informou que vai entregar o estudo ao governo "na maior brevidade possível". "Os motoristas não serão lesados se a Prefeitura constatar que a taxa tem de ser menor (que R$ 61,98). O dinheiro a mais será devolvido", declarou Kassab.

O novo valor já vale para o agendamento da inspeção de 2011, com início previsto para o dia 5. Entre os meses de fevereiro e abril, os carros com placas de final 1 precisam passar pelos testes, que no próximo ano incluem a possibilidade de reprovação nas avaliações de ruídos dos veículos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.