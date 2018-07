Kassab sanciona projeto de mudanças climáticas O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), sancionou ontem o projeto de mudanças climáticas, cujas diretrizes têm o objetivo de reduzir em 30% as emissões de gases na capital até 2012. A lei foi aprovada sem novas regras para a circulação dos fretados. De acordo com o prefeito, as normas para esses veículos devem ser definidas pelo governo em 60 dias. Entre as metas do projeto está a implementação da coleta seletiva de lixo em todos os bairros da cidade até 2012 e a instalação de 96 ecopontos. Outro ponto da lei prevê a redução progressiva do uso de diesel e gasolina nos ônibus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.