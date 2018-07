Kassab se diz confiante sobre julgamento de impugnação O prefeito e candidato Gilberto Kassab (DEM) disse nesta quinta-feira que está confiante sobre o julgamento de impugnação de sua candidatura à prefeitura de São Paulo. Na quarta-feira, foi divulgado parecer do promotor eleitoral Eduardo Rheingantz, do Ministério Público, que viu uso da máquina do município em benefício da candidatura de Kassab. O parecer se refere a uma representação da campanha de Marta Suplicy (PT). "Segundo os nossos advogados, ainda faltavam os esclarecimentos do Metrô, que foram encaminhados depois da manifestação (do promotor). Com esses esclarecimentos, não vai ter nenhum problema", disse Kassab a jornalistas na zona leste da cidade. A representação considerou ato eleitoral uma cerimônia realizada no dia 15 de outubro em que o prefeito Kassab entregou um enorme cheque simbólico de 198 milhões de reais ao governador José Serra (PSDB). Os recursos deverão ser aplicados na ampliação do metrô paulistano. "A Justiça eleitoral tem que ser respeitada, mas estou muito tranquilo porque nossos advogados e eu estamos conscientes que não transgredimos a lei, usando critérios eminentemente administrativos", disse o prefeito. O parecer será analisado pelo juiz do caso e não há prazo para isso. Em encontro com trabalhadores da construção civil na zona sul de São Paulo, Marta explicou a representação. "A campanha propôs a impugnação da candidatura por uso abusivo de poder. A campanha do adversário está abusando do poder desde o começo, mas esse cheque o Ministério Público acolheu. Então vamos deixar que a Justiça decida", afirmou. PROTESTO As declarações de Kassab foram dadas nas proximidades do Centro Educacional Unificado (CEU) de Vila Formosa, que se tornou objeto de disputa política entre o prefeito e Marta. Kassab vistoriou as obras em uma casa próxima e foi recebido por um grupo de cerca de 40 manifestantes com gritos de "mentiroso", cobrando a inauguração do CEU, que vai abrigar 2.000 alunos e ainda está em fase de terraplanagem. Sobre os manifestantes, o prefeito, que reafirmou a entrega para fevereiro, disse que "é um direito deles" e que cabe à cidade avaliar a conduta. "Não me incomoda não." Marta vem dizendo que duvida da promessa de Kassab de que a obra será entregue em fevereiro e foi barrada ao tentar entrar no terreno na terça-feira. Kassab comemorou os resultados de pesquisas divulgadas na quarta-feira que lhe dão entre 17 e 18 pontos percentuais de vantagem sobre Marta. "É muito gratificante. Estou muito feliz, mas a eleição é no domingo e apenas no domingo o eleitor firma sua convicção", disse. Marta advertiu a campanha de Kassab para evitar o salto alto. "Não entreguei os pontos. Eu acho que pesquisa você só ganha quando abre a urna. Salto alto é ruim. Cuidado, Kassab", disse a petista. (Reportagem de Carmen Munari e Alice Assunção)