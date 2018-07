Kassab tem 51% das intenções de voto, Marta tem 39%, diz Ibope O prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, segue na frente na disputa pelo comando da maior cidade do país, mostrou pesquisa divulgada nesta quarta-feira. O atual prefeito de São Paulo tem 51 por cento das intenções de voto, contra 39 por cento da candidata do PT, Marta Suplicy, de acordo com levantamento feito pelo Ibope. A pesquisa foi contratada pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo. O Ibope ouviu 1.204 eleitores entre os dias 13 e 14 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Os indecisos somaram 4 por cento, enquanto 6 por cento disseram que pretendem votar nulo ou branco. (Por Renato Andrade; Edição de Eduardo Simões)