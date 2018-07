Kassab tem 60% dos votos válidos e Marta, 40%--Ibope e Datafolha Ibope e Datafolha cravaram no sábado o mesmo resultado para a eleição à prefeitura de São Paulo, que daria ao atual prefeito Gilberto Kassab (DEM) a vitória com 60 por cento dos votos válidos, contra 40 por cento de Marta Suplicy (PT). Os dois institutos não registraram nenhuma oscilação nas intenções de voto do início da semana para agora. Nas pesquisas anteriores, feitas na terça e na quarta-feira, Kassab já tinha 60 por cento dos votos válidos e Marta os mesmos 40 por cento verificados na sexta-feira e no sábado. O Ibope ouviu 2.002 eleitores a pedido da TV Globo e do jornal O Estado de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 5.086 eleitores em pesquisa encomendada pela TV Globo e jornal Folha de S. Paulo. A Margem de erro nas duas sondagens é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. (Reportagem de Eduardo Simões)