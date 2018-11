Kassab 'testa' reação à tarifa de ônibus de R$ 3

Kassab precisa comunicar o reajuste à Câmara Municipal três dias úteis antes de a tarifa entrar em vigor. Até as 20 horas de ontem, horário do fechamento do protocolo do Palácio Anchieta, nenhum documento do Executivo sobre o aumento havia chegado ao Legislativo.

A reportagem apurou que o prefeito resolveu anunciar ontem o valor para sentir a reação da população, como já fez no ano passado com o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Em novembro de 2009, o prefeito anunciou que o reajuste do IPTU poderia chegar a 270%, conforme determinava a revisão da planta genérica elaborada pela Secretaria de Finanças. Após bombardeio de críticas e o início das enchentes, em dezembro Kassab foi à imprensa dizer que parcelaria o reajuste em três anos, com um limite de 60% para 2010. Entre os vereadores, foi avaliado como um gesto nobre, mediante o caos que a cidade atravessava.

O prefeito pode repetir a estratégia e dizer na semana que vem que não seguirá o que foi indicado pelos técnicos, anunciando que a tarifa deve ficar em R$ 2,90 - valor adiantado por Kassab em outubro ao jornal O Estado de S. Paulo e previsto no Orçamento aprovado anteontem pela Câmara. Por enquanto, seu discurso é o de "aguardar a análise dos estudos da Secretaria de Transportes pelos técnicos da pasta de Planejamento". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.