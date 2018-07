Kassab tira nome de militar da Ditadura de viaduto O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD), promulgou no sábado a lei que muda o nome do Viaduto General Milton Tavares de Souza (1917-1981), na Penha, zona leste de São Paulo, para Viaduto Domingos Franciulli Netto, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) morto em 2005. Retira-se assim uma homenagem a um dos expoentes do regime militar no Brasil.