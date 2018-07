Kassab toma de volta prédio cedido à São Francisco Dois anos após ceder um prédio no centro da capital à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), o prefeito Gilberto Kassab tomou o edifício de volta. A decisão foi publicada no Diário Oficial. O Solar da Baronesa de Limeira, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, funcionava como um anexo da faculdade. Como contrapartida à cessão do imóvel, a Prefeitura exigia a realização de cursos de extensão e de especialização para os procuradores do município. Mas a São Francisco não cumpriu o acordo porque, segundo o diretor, Antonio Magalhães Gomes Filho, tais cursos precisam ser abertos, com acesso mediante prova de admissão.