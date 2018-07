Kassab transfere R$ 7 mi de obras viárias e projeto para o carnaval

Com os repasses, que somam R$ 7 milhões, os gastos com o carnaval superam R$ 20 milhões. O remanejamento de verbas é uma maneira de o prefeito alterar, ao longo do ano, o Orçamento proposto à Câmara Municipal e aprovado pelos vereadores. Os R$ 3,3 milhões, por exemplo, seriam destinados a obras como a da Nova Marginal e a da Avenida dos Bandeirantes.

Levantamento feito pelo PT na Câmara mostra que o valor previsto inicialmente no Orçamento para essas obras viárias foi reduzido em 40%, de R$ 254,8 milhões para R$ 153,2 milhões. Em agosto, Kassab já havia retirado da dotação R$ 11,6 milhões. À época, a Secretaria do Planejamento alegou que transferências não implicam prejuízo nas obras porque os recursos seriam utilizados no projeto da Nova Marginal, cujo custo total foi assumido pelo governo estadual. Ontem, a pasta não se manifestou.

A retirada de recursos da Fábrica dos Sonhos indica que o projeto não sairá do papel neste ano, já que restaram apenas R$ 229,6 mil para o projeto, que previa em 2009 gasto de R$ 3,9 milhões. A São Paulo Turismo diz que "a Fábrica dos Sonhos não perde os R$ 3,7 milhões, mas tem o aporte adiado, por causa da premência do carnaval".

Para o vereador Antonio Donato (PT), vice-presidente da Comissão de Finanças da Câmara, os remanejamentos "são mais um exemplo da falta de planejamento do governo" municipal.