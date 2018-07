Kassab usa só 7,6% do orçamento de obras

Entre os recursos parados na Siurb estão os R$ 170 milhões previstos para intervenções fundamentais para o combate às enchentes nas zonas sul e oeste. Para melhorias nos bairros que têm R$ 1 bilhão acumulados em operações urbanas, como Brooklin e Pompeia, nem 5% desse total foi empenhado pelo governo. Os dados foram retirados do próprio sistema de execução orçamentária da Prefeitura.

Além de não ter executado nem 10% da verba para novas obras, o prefeito acumula nos cofres um superávit recorde de R$ 6,98 bilhões. Parlamentares de oposição acusam o prefeito de estar fazendo caixa para 2012, ano eleitoral, quando ele deve tentar fazer seu sucessor pelo seu novo partido, o PSD.

O governo argumenta que algumas obras, como o túnel que vai ligar a Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes, na zona sul, ainda precisam de autorização do Legislativo e licença ambiental ou estão em licitação - por isso, as verbas ainda não foram liberadas. Obra mais cara da Prefeitura, o túnel vai ser bancado com parte dos R$ 797 milhões reservados neste ano para a Operação Urbana Água Espraiada.

Em nota, a Prefeitura afirmou que a "execução orçamentária da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras vem ocorrendo normalmente e os empenhos são realizados de acordo com o andamento dos projetos". Já o líder do governo na Câmara de Vereadores, Roberto Trípoli (PV), argumentou que Kassab tem usado a verba destinada pelas emendas dos vereadores às obras. "Só nesta semana o Kassab já liberou R$ 50 milhões em emendas de vereadores. Fora que essas obras também possuem verba do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.