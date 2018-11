Kassab vai sancionar proibição a sacolas plásticas

Antes, porém, o projeto de lei será avaliado pela Assessoria Técnico-Legislativa (ATL) da Prefeitura, encarregada de analisar a legalidade do texto, revisto cinco vezes antes de passar pelos vereadores. "Tínhamos nos manifestado a favor e a nossa ATL acompanhou a tramitação. Temos tranquilidade em afirmar que (o projeto de lei) será sancionado. Quero que seja o mais rápido possível", disse o prefeito.

O texto prevê que a lei entre em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012. Os estabelecimentos só poderão oferecer sacolas gratuitas para produtos vendidos a granel (como hortifrúti vendidos em feiras) e para embalagens de produtos que possam verter água, como carnes e laticínios.

"As sacolinhas continuarão a existir, mas com outro material. A cidade vai se adaptar", disse Kassab. "A lei de mercado vai fazer com que os estabelecimentos encontrem fórmulas que não tragam ônus. Acredito que essa conta não vai ficar para o consumidor". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.