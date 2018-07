Kassab vai ver se Serra 'acordou' para votarem juntos O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, mostrou-se confiante na vitória neste domingo, mas evitou uma comemoração antecipada, mesmo com a clara vantagem sobre sua rival nas pesquisas de intenção de voto. Antes de votar, Kassab disse que contava com a presença do governador José Serra (PSDB) no local de votação. Os dois votam no colégio Santa Cruz, na zona oeste da capital. "Espero encontrá-lo agora. Vou ligar pra ele e ver se ele já acordou", disse Kassab, ironizando uma das hábtios mais conhecidos de seu padrinho político, que é acordar tarde. As duas pesquisas de intenção de voto divulgadas no sábado mostraram uma vitória folgada de Kassab contra Marta Suplicy, do PT. Nos levantamentos feitos pelo Ibope e pelo Datafolha, Kassab apareceu com 60 por cento dos votos válidos, contra 40 por cento da petista. Ainda assim, o candidato do DEM evitou comemorar antes da divulgação do resultado oficial das urnas. "As eleições estão acontecendo agora, o eleitor hoje está definindo o seu voto. Existe uma expectativa muito otimista e essa expectativa é que dá o ambiente de vitória, mas seria um desrespeito ao eleitor dizer que já ganhamos", afirmou Kassab em entrevista concedida em seu comitê central de campanha.