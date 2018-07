Kassab vence eleição com folga em São Paulo As urnas confirmaram as últimas pesquisas e o prefeito Gilberto Kassab (DEM) venceu o segundo turno da capital paulista. Com os votos de 86,57 por cento das seções totalizados, Kassab tem 61,40 por cento dos votos válidos, contra 38,60 por cento da ex-prefeita Marta Suplicy (PT). Considerando as projeções de abstenções e de votos em branco e nulos, Marta não tem mais como alcançar o prefeito. (Por Alexandre Caverni)