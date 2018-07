Kassab vence em SP, segundo pesquisa Ibope Pesquisa Ibope de boca-de-urno dá a vitória ao prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que, se resultado for confirmado, ficará mais quatro anos à frente da prefeitura da maior cidade do país. Em sua primeira declaração após a divulgação da pesquisa, o candidato do DEM agradeceu enfaticamente seu padrinho político, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB). "Queria deixar um registro muito especial, muito enfático da participação fundamental do governador José Serra nesse processo como gestor", afirmou Kassab. "Todos nós sabemos o quanto foi importante sua ação no primeiro momento à frente da prefeitura. Tivemos, posteriormente, a responsabilidade de assumir no seu lugar e continuamos a cumprir os seus compromissos", acrescentou Kassab. De acordo com a pesquisa, o candidato do DEM teve 60 por cento dos votos válidos, contra 40 por cento de Marta Suplicy, candidata pelo PT. A pesquisa do Ibope, que tem margem de erro de 2 pontos percentuais, ouviu 6 mil eleitores. Kassab disse ainda que pretende fazer um pronunciamento assim que a apuração dos votos for oficialmente concluída. (Reportagem de Carmen Munari)