Kassab veta cassação de alvará sobre venda de bebida O prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (DEM) vetou projeto que havia sido aprovado pela Câmara, do vereador Carlos Alberto Bezerra Jr. (PSDB), que determinava a cassação sumária de alvará ou autorização de funcionamento de comerciantes flagrados vendendo bebida alcoólica a menores de 18 anos. Kassab alegou inconstitucionalidade. A legislação em vigor também teve origem num projeto de Bezerra, que estabelece uma multa de R$ 4.500 para o comerciante flagrado comercializando álcool para menor. O vereador diz que o veto foi ?incompreensível? e afirmou que vai trabalhar para derrubá-lo na Câmara. ?A lei é benéfica para a sociedade e eu não inventei nada. O Estatuto da Criança e Adolescente fixa pena de detenção para quem for flagrado nessa condição.? Segundo Bezerra, isso acabaria com o argumento de Kassab para o veto. De acordo com Bezerra, já houve ?duas ou três? cassações com base na lei. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), Percival Maricato, defendeu o veto. ?A cassação sumária não existe no Brasil?, analisou. Guilherme Amorim, especialista em Direito Público, concorda. ?Não podemos substituir a presunção de inocência pela de culpa.? Segundo ele, mesmo a lei estadual que prevê a cassação de alvará de postos que vendam combustível adulterado assegura a apresentação de contraprova. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.