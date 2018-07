Kassab veta lei que obriga porta com detector em bancos

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), vetou o projeto de lei que tornava obrigatória a instalação de portas com detector de metais nas agências bancárias da cidade. A decisão contra a proposta, de autoria do vereador Francisco Chagas (PT), foi publicada no Diário Oficial de terça-feira, 17. Um dos principais argumentos da Prefeitura é o de que cabe à União estabelecer as regras de segurança de instituições financeiras. Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, o prefeito também alegou que ocorrem diferentes tipos de assaltos às agências e que a instituição deveria escolher o equipamento de segurança mais adequado para cada situação. A entidade pretende realizar, na próxima semana, um ato em frente à Câmara Municipal, para cobrar dos vereadores que derrubem o veto. No mês passado, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), vetou um projeto de lei que previa a adoção da mesma medida nas agências do Estado. Em sua decisão, Serra afirmou que, de acordo com a Constituição Federal, cabe ao município definir tais normas. Hoje, estima-se que mais da metade das agências da capital têm portas de segurança. O equipamento é opcional.