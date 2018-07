Kassab veta meia-entrada para professores em SP

A proposta estabelecia o desconto em espetáculos, cinemas, e exposições. Os professores estaduais já contam com o benefício desde 2001, quando a Assembleia derrubou veto do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

No veto, Kassab afirma que o custo adicional da meia-entrada acabará sendo repassado ao preço final dos ingressos. Presidente do Sindicato Municipal dos Professores, o vereador Cláudio Fonseca (PPS) diz que vai articular uma reação no Legislativo. "Agora temos de derrubar o veto".