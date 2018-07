Kate Middleton se hospeda em hotel de luxo antes de casamento

Familiares próximos de Middleton, incluindo sua mãe Carole e sua irmã e madrinha Pippa, também ficarão no hotel de luxo Goring, no centro de Londres, na noite que antecede o matrimônio de 29 de abril.

Kate ocupará a suíte mais opulenta do hotel inaugurado em 1910, relatou o jornal Sun, acrescentando que recentemente o Goring gastou 150 mil libras esterlinas redecorando a cobertura para recebê-la.

O diário disse que as acomodações incluem uma cama com colunas, um vaso sanitário "venerável" original feito pelo encanador do século 19 Thomas Crapper, e uma camisola antiga, que se acredita ser um protótipo da que a Rainha Vitória vestiu no dia de seu casamento.

A suíte também oferece uma TV à prova dágua no banheiro e um quadro exibindo o personagem de TV "Blackadder" beijando a mão da Rainha Elizabeth I.

O escritório do príncipe William ainda revelou mais detalhes da cerimônia propriamente dita.

Os convidados chegarão à Grande Porta do Norte da Abadia de Westminster às 8h15 da manhã, e os dignitários devem chegar pouco antes das dez horas.

William e seu irmão caçula Harry, seu padrinho, sairão de Clarence House, residência oficial de seu pai, o príncipe Charles, às 10h10 e chegarão a Westminster cinco minutos mais tarde.

A Rainha Elizabeth será a última a deixar o Palácio de Buckingham, com seu marido, o príncipe Philip, às 10h40 da manhã. Middleton e seu pai devem sair do hotel Goring precisamente às 10h48. Ela e todos os membros da realeza seguirão em carros do governo.

O serviço está marcado para ter início às 11h e será retransmitido ao público ao longo da rota do cerimonial por alto-falantes.

Os recém-casados irão encabeçar uma procissão de carruagens de volta ao Palácio de Buckingham às 12h15 e em seguida aparecer ao lado da rainha, membros da realeza e outros familiares no balcão do palácio às 13h25 da tarde, quando aviões antigos e novos da Força Aérea Real farão um sobrevoo.

