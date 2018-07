Kate Winslet brinca com outras indicadas A britânica Kate Winslet, ganhadora do Oscar de melhor atriz, por "O Leitor", afirmou ter sorte de ter chegado até onde chegou na carreira, e agradeceu aos pais, ao marido, Sam Mendes, e ao diretor de "O Leitor", Stephen Daldry. Após ser indicada seis vezes, Winslet finalmente levou o prêmio para casa. Winslet também brincou com as outras indicadas, e disse a Meryl Streep que "ela teria de aceitar a derrota". A estrela destacou o fato de estar rodeada de um grupo muito bom de pessoas, dos técnicos que atuaram nos bastidores do filme, e homenageou seus filhos e sua tia.