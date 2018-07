Katia Abreu vê aprovação da MP do Código Florestal nesta 3a A senadora Kátia Abreu (PSD-TO), uma das principais líderes da bancada ruralista no Congresso, acredita que a medida provisória do Código Florestal será votada ainda nesta terça-feira no Senado, com a maioria dos parlamentares favoráveis à aprovação do texto.