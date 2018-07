Katie Holmes e Jamie Foxx cancelam casamento após 5 anos de romance secreto

Depois de cinco anos juntos, Katie Holmes e Jamie Foxx cancelaram o casamento e colocaram fim no relacionamento, segundo publicou o jornal britânico The Mirror. O casal namorava desde 2013, mas não divulgou o romance deles até 2017, quando foram pegos de mãos dadas enquanto faziam um passeio romântico pela praia de Malibu.

O motivo para o rompimento seria a falta de confiança de Katie em relação a Foxx, após a atriz descobrir que Jamie mantinha um relacionamento com outra mulher havia vários anos.

Jamie e Katie ainda não comentaram sobre a separação e o cancelamento do casamento, mas uma fonte disse ao site Radar Online: "Katie foi humilhada quando ele insistiu em manter o relacionamento em segredo depois que eles finalmente foram a público". E ainda: "Ela esperava que o passeio pela praia de Malibu fosse o primeiro de muitos passeios públicos, mas ele ainda queria manter as coisas escondidas, mesmo quando ele é visto com outras mulheres".

Dizem que eles estavam perto de ir em frente com um casamento de US$ 300 mil antes de Katie pôr fim ao romance. A fonte disse: "Não há gritos ou raiva - apenas tristeza quando Katie ligou para Jamie para dizer que ela não podia mais fazer isso. Ele a ouviu e disse que sentia muito". E, embora tenha sido "doloroso" para ela, a fonte acrescentou que Katie sentiu que não tinha outra escolha.

Havia uma estranha razão pela qual o antigo casal mantinha seu relacionamento em segredo por tanto tempo. De acordo com Radar, era parte de seu acordo de divórcio de Tom Cruise, em 2012, que Katie podia namorar, mas não publicamente, e que ela estava tão desesperada para se divorciar da estrela da Missão Impossível, com quem ela teve a filha Suri, de 12 anos, que concordou com tudo.

O Mirror Online entrou em contato com os representantes de Katie e Jamie para comentar a separação, mas não obteve resposta.