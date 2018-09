Keith Richards diz ter chegado aos 66 por ter sido 'meticuloso' em consumo de drogas

O guitarrista dos Rolling Stones Keith Richards atribui ao hábito de ser 'cuidadoso' ao usar drogas o fato de ter chegado aos 66 anos de idade, apesar das décadas de abuso de substâncias ilegais.

"Eu era bem meticuloso a respeito do quanto eu ingeria. Nunca coloquei um pouco a mais para ficar 'mais alto'", diz ele em entrevista exclusiva à BBC.

"As pessoas acham que, uma vez alcançado um estágio, se você usar mais, subirá para outro. Mas isso não existe, especialmente com cocaína", diz.

"Talvez seja um sinal de controle e talvez eu não seja comum nesse sentido. Quando me drogava, tinha consciência de que meu corpo era meu templo", completa.

Boi

Em sua recente biografia Life, Keith diz que ser rico o possibilitou usar drogas de melhor nível do que as geralmente consumidas por usuários comuns.

Keith em 74: guitarrista era famoso pelo consumo de drogas

De acordo com o medico britânico Robert Lefever, especialista no tratamento de dependentes, a explicação para a longevidade do guitarrista pode ser que "ele deve ter a constituição física de um boi".

"Se é genético ou por ter adquirido uma tolerância, ele parece ter uma resistência incomum", diz o médico, embora ressaltando que "para cada Keith, existem muitos, muitos outros que morrem".

Desde a década de 1960, Richards e outros integrantes dos Stones têm seus nomes associados a drogas. Naquela década, ele foi detido algumas vezes por porte de substâncias ilegais e seu companheiro de banda, o guitarrista Brian Jones, morreu de overdose em 1969.

Richards passou quase todos os anos 70 viciado em heroína e cocaína. A primeira ele diz ter abandonado em 1978, mas afirma ter continuado a consumir cocaína até os 62 anos de idade, quando foi submetido a uma cirurgia cerebral após cair de um coqueiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.