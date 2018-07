Kennedy, John Kennedy

Enviado pela revista Esquire à Convenção Nacional do Partido Democrata de 1960, o escritor Norman Mailer saiu de lá convicto de que o candidato escolhido para enfrentar o republicano Richard Nixon na eleição presidencial daquele ano era um político diferente de todos quanto haviam almejado a Casa Branca, um herói na medida para levantar o moral da América, despertá-la da caretice e evitar seu declínio.

Jovem, bonito, bem-nascido, bem casado, sedutor e mais cosmopolita e sofisticado que seus concorrentes, mais que um herói John Fitzgerald Kennedy avultou ao olhar delirante de Mailer como um sucedâneo do Super-Homem, como o único homem público capaz de "capturar a secreta imaginação do povo americano". Sua reportagem O Super-Homem Vai ao Supermercado, publicada às vésperas da eleição, foi a primeira louvação ao futuro presidente por uma personalidade intelectual de peso.

Reproduzida em livro (traduzido em 2006 pela Cia. Das Letras), praticamente inaugurou a gigantesca bibliografia kennedyana, ora estimada em mais de 40 mil títulos. O próprio Mailer, cuja admiração por JFK logo se transformou em obsessão, escreveria exaustivamente sobre ele e a primeira-dama Jacqueline Kennedy. Mailer foi um dos que mais contribuíram para fazer de JFK não apenas um presidente celebridade, mas também um mito.

Com uma penca de recados, lembretes, observações e conselhos para o casal Kennedy, produziu Cartas Abertas ao Presidente (traduzido em 1966 pela Civilização Brasileira) e não resistiu à tentação de meter a colher no atentado em Dallas, perscrutando a vida e a passagem de Lee Oswald por Moscou em Oswald’s Tale: An American Mystery. Nem a mais célebre amante do presidente escapou a sua curiosidade - é dele a mais badalada biografia da atriz Marilyn Monroe.

Outro intelectual de vulto, Dwight Macdonald, aproximou JFK de Homero (comparando o presidente ao Aquiles da Ilíada), e Barbara Garson, de Shakespeare (ao retratá-lo como um rei Duncan moderno na paródia MacBird, o maior hit teatral da contracultura na década de 1960). Alguém mais equiparou a ressonância do atentado em Dallas à do episódio do Cavalo de Troia no mundo grego. A meio século de exploração o assassinato resistiu melhor do que a encomenda. Novos livros, filmes, peças e especiais de TV invadirão o mercado nos próximos dias, reciclando velhas controvérsias.

A construção do mito arturiano - JFK como sucedâneo do Rei Artur e a Casa Branca como um novo Camelot - teve origem doméstica. Jacqueline inventou-o a partir do fascínio do marido pelo musical de Alan Jay Lerner e Frederick Loewe. Mas nem ele nem seus cavaleiros da Távola Redonda - tidos como as melhores cabeças do país ("the best and the brightest", na irônica definição do jornalista David Haberstam) - revelaram-se à altura dessa e outras hipérboles. Aumentaram a escalada no Vietnã, chegaram à beira do abismo nuclear na crise dos mísseis em Cuba, deram sinal verde para o golpe militar no Brasil, deixaram a questão dos direitos civis para Lyndon B. Johnson solucionar.

Seus hagiógrafos insistem: se tivesse sobrevivido ao atentado, JFK teria sido reeleito em 1964 e feito um segundo governo mais à esquerda, acabando o mais rápido possível com a guerra no Sudeste Asiático. O insuspeito e nada ingênuo I. F. Stone embarcou nessa crença (assim como aceitou as conclusões do Relatório Warren, em parte por sua ojeriza a teorias conspiratórias) e foi contestado, três décadas mais tarde, por Noam Chomsky (Camelot - Os Anos Kennedy) e Seymour Hersh (O Lado Negro de Camelot).

Porque aprendera a ler com extrema rapidez, pelo método da leitura dinâmica, JFK impôs sem esforço a imagem de intelectual, de um Marco Aurélio americano. Outro exagero, habilmente explorado pela máquina de propaganda dos democratas e da família Kennedy. Consumia mais ensaios de história e biografias que literatura. Entre seus livros preferidos, divulgados pela revista Time, havia apenas duas obras de ficção: O Vermelho e o Negro, de Stendhal, e Moscou Contra 007, de Ian Fleming. As aventuras de James Bond, aliás, só viraram best-sellers depois do empurrão presidencial.

Autor, ele próprio, de um campeão de vendas, Política e Coragem, Pulitzer de 1957, adorava o convívio com escritores, pensadores e artistas, dentro e fora da Casa Branca. O deleite era recíproco. Se Lincoln foi imortalizado na poesia de Walt Whitman, a trágica morte de JFK não comoveu menos os poetas de seu tempo. Robert Lowell passou três dias seguidos chorando. John Berryman, W. H. Auden e outros escreveram-lhe elegias. Randall Jarrell bem que tentou, mas, arrasado, não conseguiu ir além da primeira linha. A elegia de Auden foi originalmente acompanhada de uma peça musical de Stravinski; outras acabaram reunidas num volume com um retrato em silk-screen de JFK, assinado por Robert Rauschenberg, na capa.

A tragédia de Dallas - e as polêmicas que suscitou (Oswald agiu mesmo sozinho? Teria sido um complô da máfia e agentes cubanos? Teria havido manipulação na autópsia do presidente?) - calaram fundo no imaginário americano. Bons e maus exercícios especulativos, thrillers políticos e divagações metafóricas de variada qualidade encheram as estantes e invadiram as telas nas últimas quatro décadas. Domingo passado, o canal a cabo da National Geographic exibiu Killing Kennedy, com Rob Lowe no papel do presidente. Três recentes festivais de cinema europeus viram, mas não se empolgaram por Parkland, de Peter Landesman, todo ambientado no hospital de Dallas para o qual os corpos de JFK e Oswald foram levados.

Há quem jure que Thomas Pynchon escreveu O Leilão do Lote 49 sob o impacto das mortes de Kennedy e Oswald, mas nenhuma alusão aos dois assassinatos é feita no curto e labiríntico romance, na verdade uma novela mais impactada pela beatlemania, publicada em 1966. Como Pynchon é chegado a uma paranoia, é possível que JFK e seu algoz estejam metaforicamente presentes naquele labirinto. Caminho diverso tomaram Loren Singer, Don DeLillo, James Ellroy, Richard Condon, D. M. Thomas, Jeff Greenfield e Stephen King. A cada um deles o atentado na Praça Dealey inspirou pelo menos uma piração ficcional.

Em The Parallax View, publicado em 1970 e quatro anos depois transformado em filme (A Trama) por Alan J. Pakula, Singer abria e fechava sua narrativa com a execução de um senador, durante uma convenção partidária. Na mesma época, Richard Condon, que em 1959 publicara um clássico da literatura conspiratória, The Manchurian Candidate, filmado pela primeira vez em pleno governo Kennedy (Sob o Domínio do Mal), abordou em clave humorística outro imaginário assassinato presidencial. Sátira dark às teorias especulativas em torno da morte de JFK, A Fria Morte (Winter Kills, traduzido pela Record e também adaptado ao cinema) punha na Casa Branca um presidente empenhado no combate ao crime organizado e afinal liquidado por ordem de seu mafioso pai, em muitos aspectos parecido com Joseph Kennedy, o patriarca da família.

Em Flying To Love, publicado em 1992, D. M. Thomas deu asas à imaginação, salvando JFK das balas de Oswald. O love do título era uma alusão ao aeroporto de Dallas (Love Field), também aludido no título original de um filme de Jonathan Kaplan, As Barreiras do Amor, em que uma dona de casa texana, interpretada por Michelle Pfeiffer, abandonava o lar para ir ao funeral do presidente, em Washington.

No campo da especulação (e da paranoia), as maiores ousadias foram cometidas pelo cineasta Oliver Stone, o romancista noir James Ellroy e o jornalista Jeff Greenfield.

Em JFK - A Pergunta que Não Quer Calar, Stone defendia a tese de que o assassinato foi tramado e executado pelo complexo industrial-militar, de conluio com exilados cubanos. No vertiginoso Tabloide Americano (traduzido pela Record em 1998), um entra e sai de bandidos, políticos, lobistas, agentes do FBI, milionários, astros de Hollywood e traficantes, Ellroy chegou ao cúmulo de flagrar JFK injetando droga na veia.

Greenfield, que nos dois últimos anos produziu duas histórias contrafactuais do atentado (Then Everything Changed e If Kennedy Lived), mudou a data do assassinato, a identidade do assassino e seu modus operandi. Numa delas, JFK morre logo após a eleição de 1960, vítima de um homem-bomba. Ou seja, o Super-Homem de Mailer nem chega a assumir a presidência.

Que teria acontecido? Apesar das besteiras de Johnson no Vietnã e na crise dos mísseis em Cuba, os democratas lograriam eleger Robert Kennedy em 1968. Bob não só escaparia dos tiros de Sirhan Sirhan como derrotaria Nixon, com uma plataforma parecida com a de Obama em 2008.

Libra, de Don DeLillo, lançado em 1988 e aqui editado pela Cia. Das Letras, continua sendo a melhor fantasia literária inspirada pelo atentado de Dallas. Seu protagonista, Nicholas Branch, é um arquivista da CIA, encarregado de catalogar e comentar pilhas e mais pilhas de provas e indícios sobre o assassinato, para verificar se falta alguma peça no quebra-cabeça. Em narrativas paralelas, acompanhamos a vida de Oswald e a evolução do complô para matar o presidente.

Nos anos 1970, Stephen King começou a escrever um relato sobre o atentado, que abandonou no meio para juntar novas pesquisas e levar a cabo uma versão contrafactual do 22 de novembro razoavelmente convincente. Ainda que partindo de uma premissa estapafúrdia. No romance, um professor secundário do Maine viaja no tempo, como o célebre personagem de H. G. Wells, com o firme propósito de demover Oswald de seu intento e impedir a morte de JFK. Concluído há dois anos, Novembro de 63, recém-traduzido pela Suma de Letras, era o wishful thinking que mais falta fazia no aparentemente interminável romanceiro kennedyano.