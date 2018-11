Keppel fecha contrato de US$809 mi com a Sete Brasil para sonda

A sonda será entregue no quarto trimestre de 2015. A Keppel é a maior construtora de sondas de perfuração do mundo e a Sete Brasil é uma empresa criada em dezembro do ano passado que tem entre os sócios a Petrobras, bancos e fundos de pensão.

"A sonda tem como objetivo apoiar a exploração de reservas de cerca de 50 bilhões de barris de petróleo e gás em águas profundas do Brasil", afirma a Keppel em comunicado à imprensa, em referência ao pré-sal brasileiro.

Segundo a Keppel, a sonda é preparada para escavar em lâmina d'água de 3 mil metros. O equipamento tem comprimento de 108 metros e instalações para uma tripulação de 160 ocupantes.

(Por Alberto Alerigi Jr.)