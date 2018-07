Kerry anuncia apoio à candidatura de Obama

O senador pelo Estado de Massachusetts e candidato democrata à Casa Branca em 2004, John Kerry, anunciou nesta quinta-feira seu apoio ao pré-candidato Barack Obama, que luta pela indicação do partido para as eleições presidenciais deste ano. O anúncio de Kerry foi feito na Carolina do Sul, Estado com expressivo eleitorado negro e que irá abrigar, no próximo dia 26, uma das primárias da eleição presidencial americana. Kerry citou em seu discurso um dos principais ativistas de direitos civis na história americana e célebre líder afro-americano: ''Martin Luther King disse que é sempre hora certa para fazer o que é certo''. ''E estou aqui na Carolina do Sul porque é a hora certa de compartilhar com vocês, de garantir que todos saibam, que tenho a confiança de que Barack Obama pode ser, deveria ser e será o próximo presidente dos Estados Unidos.'' O ex-presidente Bill Clinton ainda é muito popular no Estado, em especial entre os eleitores negros, mas as mais recentes pesquisas na Carolina do Sul dão a Obama uma ligeira vantagem sobre a senadora e ex-primeira-dama Hillary Clinton. União Kerry disse que há outros candidatos na disputa com os quais ele já trabalhou e que respeita. ''Mas acredito que, mais do que qualquer um, Barack Obama pode ajudar o nosso país a virar a página e fazer com que os Estados Unidos avancem, se unam e ponham fim às divisões que enfrentamos.'' Kerry disputou a Presidência americana em 2004, perdendo para o presidente George W. Bush, que concorria ao segundo mandato. O seu então candidato a vice, o ex-senador John Edwards, é um dos pré-candidatos à Presidência pelo Partido Democrata. Na disputa de 2004, tanto Hillary quanto Bill Clinton fizeram campanha por Kerry. Obama começou a se projetar nacionalmente quando realizou um discurso que eletrizou os presentes na convenção democrata de Boston, em 2004, que endossou a candidatura de Kerry. Também nesta quinta-feira, o pré-candidato democrata Bill Richardson - o único presidenciável de origem hispânica - anunciou que está abandonando a disputa pela indicação de seu partido. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.