Kevin Johansen dá uma geral na carreira, joga charme, faz rir e canta até A-Ha

No caloroso show que fez anteontem no Sesc Pompeia com sua banda The Nada, dentro da programação do Rec-Beat, ele deu uma geral na carreira, interpretando canções de seus quatro bons CDs. Boa parte do público era de fãs, que entoaram com o cantor músicas como Anoche Soñé Contigo (popularizada por aqui na versão de Paula Toller), Desde Que te Perdí, En Mi Cabeza, El Círculo, Cumbiera Intelectual e No Voy a Ser Yo (parceria com Jorge Drexler).

Cantando a maior parte das letras em castelhano, Johansen também brincou com o portunhol e o espanglês. Ele também adora homenagens e trocadilhos. Já fez canções para Tom Zé, Cohen e Susan Sarandon e anteontem lançou tributos e brincadeiras com o mestre da música folclórica argentina Atahualpa Yupanqui (a "funkadeira" Atahualpa, You Funky!), James Brown (Chill Out James, em que funde funk e chacarera) e Barry White (Down With My Baby), bem ao estilo do soulman.

Cantor de voz encorpada, compositor inspirado, Johansen tem o folk como forte ligação entre as referências extremas das Américas, mas transita com desenvoltura por diversos gêneros de referências quentes, pelo apelo dançante e sensual: rock, funk, milonga, tango, bolero, cumbia, e até bossa nova. Divertido, cantou em falsete, fez covers de Eagles (Hotel California) e A-Ha (Take on Me) tocando charango, jogou seu charme de amante latino, provocou risos fazendo trocadilhos inteligentes e narrando uma tremenda gafe cometida com Paula Toller. Além de tudo é um grande entertainer.

Abrindo a noite, tocou o promissor quarteto pernambucano A Banda de Joseph Tourton. Diogo Guedes (guitarra e efeitos), o versátil Gabriel Izidro (guitarra, escaleta e flauta transversal), Rafael Gadelha (baixo) e Pedro Bandeira (bateria) surpreenderam e convenceram o público de Johansen com sua bem azeitada experiência instrumental, de atitude roqueira e sofisticação jazzística. E, vale lembrar, o mais "velho" dos integrantes tem só 20 anos.