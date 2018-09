Khadafi diz que povo morreria para defendê-lo

O líder líbio, Muamar Khadafi, deu uma entrevista à BBC nesta segunda-feira em que afirmou que não pretende deixar o poder, já que o povo está ao seu lado.

Ele afirmou que ele é amado por toda a população e se recusou a admitir que há protestos contra o governo na capital do país, Trípoli.

"Ninguém estava contra nós. Contra mim por quê? Porque não sou presidente. Eles me amam, todo o meu povo me ama. Todos eles. Eles morreriam para me proteger," disse Khadafi, em entrevista ao repórter da BBC Jeremy Bowen e a Christiane Amanpour, da rede ABC.

No poder desde 1969, ele voltou a dizer que os manifestantes de seu país estão armados e sob a influência da Al-Qaeda.

Segundo o jornalista da BBC, Khadafi parecia pouco preocupado com a pressão internacional

Khadafi riu quando, durante a entrevista, foi sugerida a possibilidade de que ele deixasse a Líbia e disse se sentir traído pelos líderes mundiais que estão pressionando pela sua deposição, acusando-os de querer colonizar a Líbia.

Questionado se cogita renunciar, ele disse que não tem cargo oficial ao qual renunciar e voltou a insistir que o poder está com o povo.

Ele disse também que ordenou a seus partidários que não atirassem contra os manifestantes.