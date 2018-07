Khedira afirma ter se sentido preterido após não renovar com Real Madrid

O jogador alemão, que trocou o VfB Stuttgart pelo Real Madrid em 2010, vai deixar o time espanhol no fim da atual temporada, tendo Chelsea, Manchester United, Arsenal e Liverpool, assim como a Juventus, como possíveis destinos.

O jogador de 28 anos apareceu poucas vezes desde o início do ano, numa ausência provocada por uma série de lesões menores, de acordo com o Real, mas que o jogador disse em uma entrevista ao jornal Marca ter sido motivada pela decisão do clube de não contar mais com sua presença.

"É verdade que tive uma pequena lesão, uma dor no calcanhar do pé direito, mas esse não era o motivo pelo qual eu não jogava", disse Khedira em uma entrevista publicada pelo diário de esportes neste sábado.

"Não era uma lesão complicada, eu podia jogar", acrescentou.

"Eu sempre me senti apoiado pelo técnico, mas indiretamente me comunicaram que já não contavam mais comigo, que eu não teria uma chance justa de continuar jogando."

"Não é o final que eu queria. Me machuca que me acusem de ser pouco profissional, porque sempre coloquei os interesses do clube na frente dos meus.”

Khedira não foi convocado pelo Real Madrid para a partida final da temporada, a ser disputada neste sábado contra o Getafe.

"Ninguém do clube me disse nada diretamente", disse ele ao o Marca. "Tudo são sensações, atos e comentários de que eu não jogaria mais. Mas ninguém se dirigiu a mim."

"O que se passou nesta última temporada me dói na alma."

Neste sábado, Khedira publicou em sua conta no Instagram uma mensagem depois de sua última visita ao campo de treinamento do Real Madrid em Valdebebas.

"Valdebebas pela última vez", escreveu. "Me mudo, mas certo de que sentirei falta do Real Madrid, de todos seus funcionários e de meus inesquecíveis companheiros!"

O Real vai terminar a temporada sem ter conquistado nenhum título importante, após ser eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões e perder o título do Campeonato Espanhol, assegurado na semana passada pelo Barcelona.

(Por Iain Rogers)