Kim Jong-il demite premiê e consolida poder na Coreia do Norte

Kim fez uma rara aparição na Assembleia Popular Suprema (Parlamento), para nomear pessoalmente Jang Song-thaek como vice-presidente da Comissão de Defesa Nacional, disse a agência estatal de notícias KCNA.

A comissão, presidida pelo "Estimado Líder", representa a cúpula do poder no misterioso regime norte-coreano.

O Parlamento, cuja função é apenas referendar as decisões do regime, está realizando sua segunda sessão em dois meses, num momento de crescente isolamento da Coreia do Norte, agora por causa das suspeitas de que o país teria afundado uma corveta sul-coreana, matando 46 militares.

Jang, que já caiu em desgraça junto a Kim, mas se recuperou, é casado com a irmã do dirigente e, como tal, é visto como uma pessoa-chave na eventual transferência do poder de Kim para um dos seus filhos.

"Jang seria a pessoa mais confiável para Kim para estabelecer as bases da sucessão para (seu filho Kim) Jong-um", disse Park Young-ho, do Instituto Coreia para Análise Nacional. "Este é um sinal de que eles estão mexendo nas atuais estruturas de poder, sem inovação, abertura ou reforma."

O Parlamento também substituiu o primeiro-ministro Kim Yong-il, encarregado de questões econômicas, por Choe Yong-rim, membro da velha guarda do regime, confidente da família Kim e ex-ocupante de cargos econômicos.

Kim, que sofreu um derrame em 2008, esteve ausente da sessão anterior da Assembleia Popular Suprema, em abril, quando a Constituição foi emendada para lhe dar mais poderes.